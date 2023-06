Festiwal Folkloru 2023 w Ciechocinku, Występy zespołów i wręczenie nagród [zdjęcia, wideo]

- Impreza w tej formie zainaugurowana została w roku 1971 z inicjatywy redaktorów włocławskiej Gazety Kujawskiej i na drodze stanął jej dotąd tylko wirus Covid-19 w latach 2020 i 2021. To jedyna przerwa w ciągłości imprezy, która w swoim czasie miała różne nazwy, formy i programy. W tym roku nastąpił powrót do źródeł. Jeśli chodzi o staż, to tylko większy ma Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, który jest organizowany od roku 1966 – dodał Michał Tadeusz Gajewski, dyrektor MCK w Ciechocinku, organizator imprezy.

- Najbardziej podobał mi się występ zespołu Tłuchowianie, pokazali, jak dawniej wyglądały dożynki. Był piękny śpiew i teatr. Czego więcej potrzeba - mówiła jedna z oglądających występ pań. - Wszyscy byli autentyczni i widać było, że występ dają im radość, a oni nie robię tego dla nagród. Po prostu coś niezwykłego. Dla mnie to grand prix festiwalu.

Co prawda zespół z Tłuchowa, poprzedni zdobywca trzeciego miejsca, nagrody nie dostał, ale zapisał się we wspomnieniach oglądających. Na koniec swojego występu zaprosił do wspólnej biesiady i zabawy.

- Bardzo trudno ocenić występy tych osób. My ich podziwiamy, To nie jest łatwe, skrzyknąć się, znaleźć pomysł i nauczyć się, przyjechać do Ciechocinka i wystąpił. Jesteśmy pełne podziwu - dodała Agnieszka Kostrzewa, członek jury.