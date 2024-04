Pożar w firmie Agrii w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

Około godz. 9.30 w Aleksandrowie Kujawskim zawyły strażackie syreny. Aż siedem jednostek ruszyło do akcji - gaszenia dużego pożaru w firmie Agrii.

Do działań zadysponowano cztery zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz trzy z Ochotniczej Straży Pożarnej (Aleksandrów Kujawski, Straszewo Opoczki).

Na szczęście to były tylko ćwiczenia, ale wiele osób do końca nie wiedziało, co dzieje się w aleksandrowskiej firmie.