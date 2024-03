Pociąg "Tężnia" z Torunia wyjechał o godz. 7.39 i zabrał ze sobą niemal cały skład. Chętnych do przejechania się nieczynną od lat linią nr 245 było wielu. Po godz.8 był na stacji w Aleksandrowie, a około godz. 8.20 w Ciechocinku. Turystyczny przejazd zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego.Miał być to przejazd inaugurujący powrót kolei do uzdrowiska. Niestety urząd marszałkowski wycofał się z planów.

- Nasza przejażdżka miała być inauguracją połączeń. Pociągi na tej trasie miały ruszyć w marcu, później we wrześniu, a teraz wiemy, że najszybciej w grudniu 2025 roku. Pozostał niesmak, że to jednak nie będzie inauguracja trasy, mimo to fajna chwila do wspomnień - tłumaczy Rafał Wąsowicz z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego.

- Pamiętam, jak pociągiem jeździłem do pracy do Torunia, oczywiście z przesiadką w Aleksandrowie Kujawskim. Mój syn ma 10 lat i nie pamięta pociągów w Ciechocinku, więc musiał to zobaczyć - tłumaczy pan Krzysztof.

Pani Grażyna sceptycznie podchodzi do planów reaktywacji kolejowych połączeń. - Oczywiście, że wygodnie dla kuracjuszy, ale poczekam, jak będą to super, w obietnice nie wierzę - tłumaczy 67-letnia mieszkanka.

Pani Kasia przyszła na peron z dziećmi. - Moja starsza córka urodziła się w 2009 roku i jak była malutka, to raz przejechała się pociągiem, starsza urodziła się w 2013 i nie pamięta pociągów w Ciechocinku. Fajnie powspominać. Pociągiem jeździłam do szkoły w Aleksandrowie - wspomina.Pociąg do Torunia wyjechał po godz. 8.30. Do Ciechocinka wrócił jeszcze raz.Przejazdy kolejowe w Nowym Ciechocinku, przy drodze krajowej nr 91 i na początku ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim zabezpieczali policjanci.Na trasie nie brakowało fotografów i pasjonatów kolei, którzy chcieli uwiecznić turystyczny przejazd do Ciechocinka.