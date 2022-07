Nieszawa. Przeprawa promowa przez Wisłę została wstrzymana. Będą zmienione godziny kursowania promu

Z Nieszawy do Bobrownik nie przepłyniemy promem. Przeprawa została wstrzymana do 22 lipca.

Prom zacznie kursować w sobotę, 23 lipca, a od sierpnia zostanie zmieniony harmonogram. Urząd Miejski w Nieszawie nadal szuka kapitana żeglugi śródlądowej, który będzie mógł prowadzić prom w obecnym sezonie.

Miasto potrzebuje także kasjera do sprzedaży biletów na promie.