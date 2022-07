Sukienkę gwiazdy z Wakacyjnej Trasy Dwójki szyła krawcowa z Aleksandrowa Kujawskiego [zdjęcia]

Na scenie pod Halą Mistrzów we Włocławku zaśpiewali m.in.:Justyna Steczkowska, Don Vasyl, Cygańscy Książęta, Elza i Vasyl Junior, Mejk i Dziani oraz wiele innych osób. Koncert przyciągnął tłumy, a miliony widzów obejrzało relację w telewizyjnej „Dwójce”.

Cygańskie rytmy zachęcały do zabawy, a bajecznie kolorowe suknie Romek falowały w takt muzyki. Wiele osób zastanawia się, jak uszyte są suknie Cyganek, czy to jedna, czy kilka warstw. Wykonanie takiej sukienki nie jest proste. Historia jednej jest niezwykła, a zaczęła się w Aleksandrowie Kujawskim. Tancerka, która miała wystąpić we Włocławku, szukała krawcowej, która uszyje jej suknie na koncert Wakacyjnej Trasy Dwójki. Każda odmawiała, bo... termin był zbyt krótki.