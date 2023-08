Piknik militarny w Aleksandrowie Kujawski. Zdjęcia i wideo z "Operacji deszczyk"

To już drugi Piknik Militarny, który zorganizowała Grupa Demony Bośni wraz z MCK w Aleksandrowie Kujawskim. Dwudniowa impreza przyciągnęła miłośników militariów i wojskowości.

Piknik rozpoczął się przejazdem wozów militarnych ulicami miasta. Z głośników płynęła zaproszenia na festyn.

- Aleksandrów dlatego, że otrzymaliśmy dużą pomoc z MCK. Po drugie, staramy się docierać do mniejszych miejscowości, a nie tylko organizować imprezy w dużych miastach. W dużych miastach organizowane są pikniki wojskowe, targi służby i tak dalej. My chcemy docierać do mniejszych miejscowości, żeby też związać się lokalnie ze społecznością, która tutaj będzie się pojawiała i zainteresować ich tematyką mundurową – tłumaczy Artur Wypychowski z GR Demony Bośni, organizator pikników.