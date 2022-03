Mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego jechał pod wpływem narkotyków. Miał przy sobie niemal 100 g amfetaminy

Mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego zatrzymany z narkotykami

-Testy na obecność środków narkotycznych wykazały, że kierowca znajduje się pod wpływem amfetaminy. Co więcej, 31-latek miał przy sobie blisko 100 gramów tego narkotyku – informuje Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Do sytuacji doszło w Nowej Wsi (gm. Aleksandrów Kujawski). Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę fiata. Samochodem podróżował 31-letni mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego.

Podejrzany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Swoich czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 31-latka.

Przypomnijmy, że to kolejne zatrzymanie mieszkańca powiatu aleksandrowskiego z amfetaminą w roli głównej. W niedzielę, 27 lutego w Nowym Ciechocinku policjanci skontrolowali 22-latka kierującego oplem. Przeszukali mężczyznę i wnętrze samochodu. W trakcie czynności znaleźli woreczek strunowy z zawartością amfetaminy. Przeprowadzone badanie na zawartość środków narkotycznych wykazało, że kierowca również znajdował się pod wpływem amfetaminy. 22-latek natychmiastowo stracił prawo jazdy. Może go jednak spotkać dużo surowsza kara, bo za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.