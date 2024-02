Pędził w Sędzinie oplem. Dostał kila tysięcy mandatu

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego zwrócili uwagę na kierującego oplem, który bardzo szybko jechał w terenie zabudowanym. Pomiar prędkości wykazał, że 29-latek jechał z prędkością 103 km/h. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość aż o 53 km/h. Jednak to nie pierwszy, gdy mocno przycisnął pedał gazu.

Policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożyli mandat w ramach „recydywy”, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia. Kierujący otrzymał 3 000 mandatu, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. W związku z tym, że przekroczył prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania.