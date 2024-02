Mieszkańcy i kuracjusze Ciechocinka w kamerach Google Street View. Uzdrowisko na zdjęciach

Wraz z "samochodzikiem google'a" zrobiliśmy sobie krótki spacer ulicami Ciechocinka 2017 roku. Przeszliśmy tylko, kilka ulic i "spotkaliśmy" wiele osób - kuracjuszy oraz mieszkańców. Maluchy z wózków zapewne już chodzą, ulice wyglądają trochę inaczej, powstało kilka innych budynków, ale nadal nadwiślańskie uzdrowisko zachwyca.

Co się zmieniło w mieście? Jak wyglądał Ciechocinek w 2017 roku?

Charakterystyczny samochodzik google'e starał się dotrzeć wszędzie. Można zerknąć na rozbudowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza i Zdrojowej, budowę kompleksu wodnego, czy zmiany w centrum miasta. Uzdrowisko każdego roku przyciąga rzeszę turystów z całego świata. To idealne miejsce do odpoczynku dla całej rodziny.