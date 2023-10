Wybory parlamentarne 2023 w Ciechocinku. Tak przebiegło głosowanie w uzdrowisku. Zdjęcia

- Głosuję od 18.roku życia. Nie wyobrażam sobie innej możliwości, to mój głos, moje prawo i dziwię się, że ktoś nie chce z tego skorzystać. Chociaż jestem w Ciechocinku, zadbałam to, by wziąć udział w wyborach. Nie znam kandydatów, tyle, co na plakatach, mam jednak swoje poglądy - dodaje pani Wanda z okolic Wrocławia.