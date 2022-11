Kulinarne warsztaty i degustacja w Łazieńcu. Tak bawili się w gminie Aleksandrów [zdjęcia]

Zupa krem z pieczonych pomidorów i papryki

1. Pomidory przekrój na pół, ułóż w naczyniu do zapiekania z kawałkami papryki . Warzywa skrop oliwą, przypraw solą i pieprzem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st C, na 40 minut. 2. Upieczone warzywa obierz ze skórki I zmiksuj z wodą/bulionem na gładki krem, przypraw do smaku. Dla podkreślenia koloru zupy można dodać łyżeczkę koncentratu pomidorowego. 3. Listki bazyli zmiksuj z oliwą . 4. Zupę podawaj posypaną prażonymi pestkami słonecznika, polej odrobiną oliwy bazyliowej, a na środek talerza połóż łyżeczkę mascarpone lub gęstej śmietany

Sołtysowa zupa rybaka

Składniki (na jakieś 8 porcji):

- 1- kg filetów z różnych ryb (łosoś, dorsz, miruna…)+ 2 rybie łebki

- 5 marchew

- 2 pietruchy

- 1/2 selera

- mały por

3 ziemniaki

Natka, koperek

- koncentrat pomidorowy i 1 puszka pomidorów krojonych

-1 słoiczek oliwek zielonych

- ziele angielskie

- liście laurowe

- pieprz

- 1 kostka bulionowa

- sól

-łyżka mąki, cytryna

Przygotowanie:

Do dużego garnka wlewamy ok. 2,5 litra wody i gotujemy wywar z rybich łebków + włoszczyzna(2 marchewki, 1 pietruszka, por, połowa selera). Pozostałe warzywa ścieramy na tarce i przesmażamy na patelni. Do gotującego się wywaru dodajemy warzywa i przyprawy: ok. 5 liści laurowych, kilka ziaren ziela angielskiego sól i pieprz do smaku, sok z cytryny i pokrojone w talarki oliwki, garść kopru i natki.

W trakcie, gdy warzywa się gotują, kroimy ryby. Najlepiej pokroić je na dość spore kawałki, o boku ok. 2-3 cm. Często, kupowane filety mają resztki ości, dlatego trzeba je powyjmować przed gotowaniem, żeby potem jeść bez spinki. Co do wyboru ryb, to ja użyłem łososia, mirunę i dorsza. W zasadzie każda ryba będzie ok, ale im bardziej tłusta i zwarta tym lepiej. Dobrze, żeby zawsze w składzie był łosoś, bo daje super aromat i nie rozpada się w gotowaniu .Pokrojone ryby wrzucamy do gotującego się bulionu na kolejne 10 minut. Pod koniec gotowania, dodajemy 1 łyżeczkę koncentratu pomidorowego, oraz pomidory z puszki . Dzięki temu dostaniemy fajny pomarańczowy kolorek. Oczywiście doprawiamy jeszcze do smaku solą i gotowe. Zabielamy mąką. Zupa rybaka najlepiej smakuje na drugi dzień, kiedy smaki się dobrze przemieszają, ale na „od zaraz” też jest świetna.