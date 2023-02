Koza Plebanka 2023 zakończona imprezą w Ostrowąsie. Korowód zbierał pieniądze dla Dominiki Sokół [zdjęcia, wideo]

Koza Plebanka 2023

W tym roku panowie zbierali pieniądze na leczenie małej mieszkanki Przybranowa, Dominiki Sokół. Po kilkuletniej przerwie na zakończenie zorganizowali tradycyjnego Podkoziołka w remizie OSP w Ostrowąsie. Wstęp na imprezę kończącą karnawał był bezpłatny, a do tańców z kozą i innymi maszkarami przygrywał Kristom.

Kolejny raz domy w powiecie aleksandrowskim odwiedziła także Koza Plebanka. W trasę wyruszyli o godzinie 7, to była dla wielu radosna i głośna pobudka.

W Kozie Plebanka było tradycyjnie i nowocześnie. Nie zabrakło kozy, bociana, konia, czy policjanta, ale była także kolorowa orkiestra. Głośna muzyka jest bardzo ważna, ma odstraszać złe moce. Odwiedziny kozy mają przynieść też gospodarzowi szczęście i obfite plony.

„Chodzenie z kozą” związane jest z zapustami, czyli czasem przypadającym na koniec karnawału, od tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. To zwyczaj spotykany na Kujawach. Maszkary odwiedzają domy i kolędują, a odwiedziny kozy mają zapewnić szczęście i przynieść obfite plony.

Koza to najważniejszy element dziedzictwa niematerialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2020 roku jest na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.