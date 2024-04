Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Papieżem był przez 26 lat. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37 w wieku 84 lat. Jego pontyfikat był szczególny. Choć od śmierci Papieża Polaka mija 19 lat, to pamięć o Janie Pawle II jest wciąż żywa, szczególnie na Kujawach.Odwiedził wiele krajów. Kilka razy był w Polsce. W 1991 roku podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II, odwiedził Włocławek.Wcześniej jako kardynał był także w Służewie i Raciążku. Jak to się stało, że kardynał Karol Wojtyła 26 czerwca 1968 roku przyjechał do małej miejscowości w powiecie aleksandrowskim?Kardynał Wojtyła chciał odwiedzić swojego kolegę z seminarium księdza Andrzeja Bazińskiego, w dwudziestolecie święceń kapłańskich. Święceń w 1948 roku udzielił im kardynał Sapieha w Krakowie. Do parafii Jana Chrzciciela w Służewa przybył późnym wieczorem, bo po drodze z Włocławka do Służewa, kilkakrotnie zatrzymywała go milicyjna drogówka, która chciała sprawdzić cel podróży. Rano, 27 czerwca modlił się służewskim kościele, wziął udział w nabożeństwie czerwcowym, a następne we mszy świętej. Później udał się do Gniezna na Konferencję Episkopatu Polski.