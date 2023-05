Dzień Strażaka 2023 w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia, wideo]

Jak co roku przyciągnęła wiernych, którzy udziałem w Eucharystii chcieli podziękować druhom za ich ofiarną służbę.

Kazanie wygłosił ks. Leszek Malinowski, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego, który zaznaczył jak ważny jest patron w życiu każdego człowieka.

- Powinniśmy brać z nich przykład. Przyjrzeć się ich postępowaniom i zobaczyć, czego nam brakuje w życiu – mówił. - Święty Florian pokazał swoją odwagę i siłę, z niej mogą czerpać strażacy.

- W naszej jednostce jest 72 druhów i druhen – dodał Marcin Mić, prezes OSP w Aleksandrowie Kujawskim. - Nie tylko wyjeżdżamy do pożarów. Jesteśmy po to, by pomagać.