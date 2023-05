Kolejna gwiazda w Ciechocińskiej Alei Sław. W uzdrowisku trwa festiwal jazzowy 2023 [zdjęcia, wideo]

- Zaproponowaliśmy, by skwerek przy ciechocińskim MCK-u nosił nazwę „Excentrycy” – tłumaczy Grażyna Ochocińska, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku. - Wówczas obecny burmistrz Leszek Dzierżewicz powiedział, że 5 maja będzie wielkim świętem jazzu w Ciechocinku. I tak się to się zaczęło. Teraz znów świętujemy. Mam nadzieję, że co rok będziemy tak świętować dzięki dotacjom województwa, powiatu i miasta.

Adam Jędrzejowski nie krył wzruszenia.

- Jestem skromny, nie wiem, czy zasłużyłem na gwiazdę na deptaku, pozostawiam to ocenie moim kolegom i koleżankom – mówił. - Jazz to ogromne morze muzyki, można wybrać sobie z niej mały skrawek i słuchać, to co najbardziej się podoba. U mnie zaczęło się w 1954 roku i trwa, kocham jazz.