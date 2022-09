Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę 7 września przed godziną 18 w miejscowości Plebanka (gmina Waganiec) . Samochód osobowy marki Volkswagen zjechał na pobocze drogi i uderzył w drzewo.

Na miejsce akcji wysłano zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku, OSP Zbrachlin oraz załogę ratowników medycznych, policję z Aleksandrowa Kujawskiego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Bydgoszczy.

Po przybyciu na miejsce służb mężczyzna był nieprzytomny. Po kilkunastu minutach odzyskał przytomność. Mężczyzna został zabrany do szpitala we Włocławku karetką pogotowia. Śmigłowiec LPR wrócił do bazy w Bydgoszczy.