Wyniki wyborów do rady miasta w Ciechocinku 2024. Skład nowej rady i druga tura

Wybory samorządowe 2024 odbyły się w niedzielę, 7 kwietnia. Mieszkańcy w Ciechocinku wybierali w nich swoich reprezentantów spośród kandydatów do rady miasta, a także na burmistrza.
Do urn pójdą jeszcze raz 21 kwietnia. Wybierać będą burmistrza Ciechocinka. O reelekcję ubiega się Jarosław Jucewicz, który uzyskał 48,98 proc. poparcia. Niewiele mu brakowało, by wygrać w pierwszej turze. W drugiej turze zmierzy się Wojciechem Marjańskim, który zdobył 1392 głosy.
Kandydaci na burmistrza Ciechocinka w wyborach samorządowych 2024:
Jarosław Jucewicz - 2085 głosów, 48,98 proc. - druga tura
Wojciech Marjański 1392 głosy, 32,70 proc. - druga tura
Artur Roczniak 232 głosy, 5,45 proc.
Paweł Rosiński - 253 głosy 5,94 proc.
Radosław Sękowski - 295 głosy 6,93 proc.
W wyborach do rady miasta w Ciechocinku pojawiło się wiele nowych twarzy. Sześć mandatów uzyskał komitet "Łączy nas Ciechocinek", któremu przewodniczył Jarosław Jucewicz po cztery KWW Wojciecha Marjańskiego "Ciechocinek wspólna sprawa" i KWW Ciechocinek nasze miasto.
W nadwiślańskim uzdrowisku o mandat radnego ubiegało się aż 76 kandydatów!
Kandydaci do rady miasta w Ciechocinku w wyborach samorządowych 2024:
Okręg nr 1
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
STAWISZYŃSKI Zbigniew Edward - 122 głosy - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
BARTCZAK Michał Adam -26 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
KANAŚ Paweł Antoni - 87 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWY CIECHOCINEK:
GADZIEMSKA Malwina Danuta - 31 głosów
Okręg nr 2
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
SZADŁOWSKI Dariusz Michał 85 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ROMANA RÓŻAŃSKIEGO „RADNY Z POMYSŁEM NA MIASTO”:
WOŹNY Radosław 33 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
BŁASZCZĘĆ Dominika Katarzyna 79 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
SŁOMCZEWSKA Magdalena Marta 23 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
BARAN Jakub Adam - 60 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁKOWCY”:
GOŁĘBIEWSKI Marian Krzysztof 36 głosów
Okręg nr 3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
JAWORSKI Dariusz Włodzimierz - 138 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
RUTECKI Sebastian - 22 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
SOSIN Tadeusz Bogusław - 102 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA JERZEGO SKOTNICKIEGO:
SKOTNICKI Wojciech Jerzy - 50 głosów
Okręg nr 4
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz 63 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:
ZAKRZEWSKI Piotr Maciej 74 głosy - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
SMOKOWSKI Jacek 59 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
FERENC Dariusz 4 głosy
Okręg nr 5
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
WOCHNA Dariusz Bogdan - 82 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:
GRALAK Michał Juliusz - 43 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
PIWOŃSKI Mariusz Maciej - 1 głos
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
MAJCHRZAK Marcin - 86 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
MIGDALSKA Danuta - 10 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
WOŹNIAK Rafał - 15 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁKOWCY”:
KURYŁA Bogdan 7 głosów
Okręg nr 6
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
BUCHALSKA Wanda Romana 77 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
RYTTER Karolina 125 głosów - uzyskała mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIR SOBIERAJ:
SOBIERAJ Sławomir Tomasz 61 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA GOLEMA:
GOLEMA Łukasz Dawid 90 głosów
Okręg nr 7
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
SKIBIŃSKI Daniel 178 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ROMANA RÓŻAŃSKIEGO „RADNY Z POMYSŁEM NA MIASTO”:
RÓŻAŃSKI Bartosz Roman - 56 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
CZAJKA Krzysztof -102 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
JAKUBCZAK Monika Justyna -34 głosy
Okręg nr 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
JASTRZĘBSKI Romuald Jerzy -58 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:
MARZEC Robert Józef 86 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
DERĘGOWSKA Agnieszka Katarzyna 55 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
KOFEL Tadeusz Waldemar 26 głosów
Okręg nr 9
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
RACZYŁŁO Zofia 26 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:
ZAKRZEWSKI Krzysztof 113 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
KOKOWICZ Zbigniew Piotr - 6 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
DYLEWSKA Monika 43 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
ZALEWSKI Ireneusz Adam 6 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
KIELECKI Jacek Aleksander -31 głosów
Okręg nr 10
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
SZCZĘSNY Andrzej Marek -82 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
ZALEWSKI Ryszard Stanisław 13 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
SOBIERAJ Sebastian Waldemar 88 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
ŚPIEWAK Urszula Weronika 53 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
ŚMIESZNY Roman Robert 52 głosy
Okręg nr 11
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
IDZIAK-SZYMAŃSKA Elżbieta 31 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:
KRZYŻANOWSKI Jarosław 28 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
RYBCZYŃSKA Agnieszka Beata 81 głosów - uzyskała mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
SĘKOWSKI Radosław Wiktor -35 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
RAYAS Anna - 12 głosów
Okręg nr 12
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
LIPIŃSKI Kazimierz Henryk - 65 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
GRALAK Marek Zbigniew 25 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
NOCNA Aldona Sylwia 101 głosów - uzyskała mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
KUBAJEK Danuta Bożena 9 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
NAWROCKI Michał Aleksander 39 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁKOWCY”:
KALISZEWSKI Wiesław Kazimierz 22 głosy
Okręg nr 13
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
ZIELIŃSKI Wojciech 56 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ROMANA RÓŻAŃSKIEGO „RADNY Z POMYSŁEM NA MIASTO”:
RYDZ Zenon Jan 17 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
URBAŃSKA Aleksandra 19 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
RYBCZYŃSKA Anna 91 głosów -
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
KAŃKOWSKA-SOBIERAJSKA Agnieszka 38 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
KARLEWSKI Miron Wiesław 21 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI MURAWIEC:
MURAWIEC Alicja Barbara 92 głosy - uzyskała mandat
Okręg nr 14
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
REMPALSKI Wojciech 62 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:
DZIARSKI Tomasz Dobiesław 158 głosów - uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
RACZYŃSKA Wiktoria Roksana 32 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
CIEŚLAK Tomasz Andrzej 46 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
LEWANDOWSKI Piotr Maciej 62 głosy
Okręg nr 15
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:
TOMASZEWSKA Maria Teresa 72 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:
BIALEWICZ Marta Ewa 8 głosów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:
STRYCH Marcin 108 głosów uzyskał mandat
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:
KOMOSIŃSKA Danuta Teresa 32 głosy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:
ROSIŃSKI Paweł Tomasz 56 głosów
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