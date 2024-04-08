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Wyniki wyborów do rady miasta w Ciechocinku 2024. Skład nowej rady i druga tura

Ewelina Fuminkowska
Ewelina Fuminkowska
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od 7 lat
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Zakończyła się pierwsza tura wyborów samorządowych 2024. Mieszkańcy Ciechocinka jeszcze raz pójdą do urn 21 kwietnia. Wybierać będą burmistrza.

Wybory samorządowe 2024 odbyły się w niedzielę, 7 kwietnia. Mieszkańcy w Ciechocinku wybierali w nich swoich reprezentantów spośród kandydatów do rady miasta, a także na burmistrza.

Do urn pójdą jeszcze raz 21 kwietnia. Wybierać będą burmistrza Ciechocinka. O reelekcję ubiega się Jarosław Jucewicz, który uzyskał 48,98 proc. poparcia. Niewiele mu brakowało, by wygrać w pierwszej turze. W drugiej turze zmierzy się Wojciechem Marjańskim, który zdobył 1392 głosy.

Kandydaci na burmistrza Ciechocinka w wyborach samorządowych 2024:

Jarosław Jucewicz - 2085 głosów, 48,98 proc. - druga tura

Wojciech Marjański 1392 głosy, 32,70 proc. - druga tura

Artur Roczniak 232 głosy, 5,45 proc.

Paweł Rosiński - 253 głosy 5,94 proc.

Radosław Sękowski - 295 głosy 6,93 proc.

W wyborach do rady miasta w Ciechocinku pojawiło się wiele nowych twarzy. Sześć mandatów uzyskał komitet "Łączy nas Ciechocinek", któremu przewodniczył Jarosław Jucewicz po cztery KWW Wojciecha Marjańskiego "Ciechocinek wspólna sprawa" i KWW Ciechocinek nasze miasto.

W nadwiślańskim uzdrowisku o mandat radnego ubiegało się aż 76 kandydatów!

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Kandydaci do rady miasta w Ciechocinku w wyborach samorządowych 2024:

Okręg nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • STAWISZYŃSKI Zbigniew Edward - 122 głosy - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • BARTCZAK Michał Adam -26 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • KANAŚ Paweł Antoni - 87 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWY CIECHOCINEK:

  • GADZIEMSKA Malwina Danuta - 31 głosów

Okręg nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • SZADŁOWSKI Dariusz Michał 85 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ROMANA RÓŻAŃSKIEGO „RADNY Z POMYSŁEM NA MIASTO”:

  • WOŹNY Radosław 33 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • BŁASZCZĘĆ Dominika Katarzyna 79 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • SŁOMCZEWSKA Magdalena Marta 23 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • BARAN Jakub Adam - 60 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁKOWCY”:

  • GOŁĘBIEWSKI Marian Krzysztof 36 głosów

Okręg nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • JAWORSKI Dariusz Włodzimierz - 138 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • RUTECKI Sebastian - 22 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • SOSIN Tadeusz Bogusław - 102 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA JERZEGO SKOTNICKIEGO:

  • SKOTNICKI Wojciech Jerzy - 50 głosów

Okręg nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz 63 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:

  • ZAKRZEWSKI Piotr Maciej 74 głosy - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • SMOKOWSKI Jacek 59 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • FERENC Dariusz 4 głosy

Okręg nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • WOCHNA Dariusz Bogdan - 82 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:

  • GRALAK Michał Juliusz - 43 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • PIWOŃSKI Mariusz Maciej - 1 głos

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • MAJCHRZAK Marcin - 86 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • MIGDALSKA Danuta - 10 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • WOŹNIAK Rafał - 15 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁKOWCY”:

  • KURYŁA Bogdan 7 głosów

Okręg nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • BUCHALSKA Wanda Romana 77 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • RYTTER Karolina 125 głosów - uzyskała mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIR SOBIERAJ:

  • SOBIERAJ Sławomir Tomasz 61 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA GOLEMA:

  • GOLEMA Łukasz Dawid 90 głosów

Okręg nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • SKIBIŃSKI Daniel 178 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ROMANA RÓŻAŃSKIEGO „RADNY Z POMYSŁEM NA MIASTO”:

  • RÓŻAŃSKI Bartosz Roman - 56 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • CZAJKA Krzysztof -102 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • JAKUBCZAK Monika Justyna -34 głosy

Okręg nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • JASTRZĘBSKI Romuald Jerzy -58 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:

  • MARZEC Robert Józef 86 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • DERĘGOWSKA Agnieszka Katarzyna 55 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • KOFEL Tadeusz Waldemar 26 głosów

Okręg nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • RACZYŁŁO Zofia 26 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:

  • ZAKRZEWSKI Krzysztof 113 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • KOKOWICZ Zbigniew Piotr - 6 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • DYLEWSKA Monika 43 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • ZALEWSKI Ireneusz Adam 6 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • KIELECKI Jacek Aleksander -31 głosów

Okręg nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • SZCZĘSNY Andrzej Marek -82 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • ZALEWSKI Ryszard Stanisław 13 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • SOBIERAJ Sebastian Waldemar 88 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • ŚPIEWAK Urszula Weronika 53 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • ŚMIESZNY Roman Robert 52 głosy

Okręg nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • IDZIAK-SZYMAŃSKA Elżbieta 31 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:

  • KRZYŻANOWSKI Jarosław 28 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • RYBCZYŃSKA Agnieszka Beata 81 głosów - uzyskała mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • SĘKOWSKI Radosław Wiktor -35 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • RAYAS Anna - 12 głosów

Okręg nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • LIPIŃSKI Kazimierz Henryk - 65 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • GRALAK Marek Zbigniew 25 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • NOCNA Aldona Sylwia 101 głosów - uzyskała mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • KUBAJEK Danuta Bożena 9 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • NAWROCKI Michał Aleksander 39 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁKOWCY”:

  • KALISZEWSKI Wiesław Kazimierz 22 głosy

Okręg nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • ZIELIŃSKI Wojciech 56 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ROMANA RÓŻAŃSKIEGO „RADNY Z POMYSŁEM NA MIASTO”:

  • RYDZ Zenon Jan 17 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • URBAŃSKA Aleksandra 19 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • RYBCZYŃSKA Anna 91 głosów -

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • KAŃKOWSKA-SOBIERAJSKA Agnieszka 38 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • KARLEWSKI Miron Wiesław 21 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI MURAWIEC:

  • MURAWIEC Alicja Barbara 92 głosy - uzyskała mandat

Okręg nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • REMPALSKI Wojciech 62 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHOCINEK NASZE MIASTO:

  • DZIARSKI Tomasz Dobiesław 158 głosów - uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • RACZYŃSKA Wiktoria Roksana 32 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • CIEŚLAK Tomasz Andrzej 46 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • LEWANDOWSKI Piotr Maciej 62 głosy

Okręg nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA MARJAŃSKIEGO CIECHOCINEK WSPÓLNA SPRAWA:

  • TOMASZEWSKA Maria Teresa 72 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR ROCZNIAK - DLA CIECHOCINKA:

  • BIALEWICZ Marta Ewa 8 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK:

  • STRYCH Marcin 108 głosów uzyskał mandat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA WIKTORA SĘKOWSKIEGO „ROZWÓJ CIECHOCINKA”:

  • KOMOSIŃSKA Danuta Teresa 32 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSIŃSKIEGO:

  • ROSIŃSKI Paweł Tomasz 56 głosów

Tak głosowali mieszkańcy Ciechocinka(106 zdjęć)

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