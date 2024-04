Atrakcje podczas Ciechocińskiej Parady Majowej 2024. Co przygotowało uzdrowisko

- Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli różnych środowisk do współtworzenia majowej parady. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to nie tylko możliwość niecodziennej promocji i dotarcia do wielu mieszkańców i gości uzdrowiska, ale także okazja do wspólnego działania, które cementuje naszą lokalną społeczność i wpływa na jej wyjątkowość - dodaje Joanna Rutkowska z Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta.