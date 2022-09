W Nieszawie kręcą filmy. Co ma z tego nadwiślańskie miasteczko? [zdjęcia] Ewelina Fuminkowska

Kolejna ekipa filmowa zawitała do małej Nieszawy. Po głośnym „Weselu 2” Wojciecha Smarzowskiego nakręcono tu sceny do serialu kryminalnego. Dla nadwiślańskiego miasteczka to niezwykła promocja, a może coś jeszcze?