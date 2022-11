"Wszystkie tantiemy i tak zabiera mi urząd skarbowy" - mówi Don Vasyl, artysta romski

Podobno pisze pan książkę?

To prawda, autobiografię. Parę osób mi pomaga. Teraz przesłuchuję te napisane fragmenty, kiedy jadę samochodem.

Zacznijmy od rozdziału o rzekomym plagiacie, bo sprawa toczy się od lat i nie widać końca. Na jakim etapie jest sprawa?

Nie wiem! Naprawdę nie wiem. Myślałem, że to już dawno wyjaśnione. Prawdę powiedziawszy nie wiem jak to możliwe. To było tak – Jurek przychodził do mnie do domu. Samotny chłopak, bez pracy. Żona go zawsze poczęstowała a to zupą, a to kawą. On był kiedyś nauczycielem, wykształconym człowiekiem, więc ja go czasem pytałem, czy jakieś zdanie w tekście brzmi poprawnie po polsku, czasem pomógł mi znaleźć inny rym. Dawałem mu za to parę złotych. Zresztą wiele osób mi w podobny sposób pomagało, bo ja lubię się ludzi radzić.