Aleksandrów Kujawski. Te psy w schronisku dla zwierząt czekają na nowy dom

Zaopiekuj się czworonogiem

Przyjdź. Poznaj. Adoptuj.

Schronisko "Disel" posiada swoją domenę na Facebooku, gdzie możecie znaleźć więcej informacji o konkretnym zwierzaku. Schronisko znajdziemy pod adresem Wygoda 11 w gminie Aleksandrów Kujawski. Zachęcamy do galerii w której prezentujemy psy do adopcji, które poszukują swojego właściciela na stałe. Może Ty się zaopiekujesz, którymś z nich?

Link do strony schroniska ➝ kliknij