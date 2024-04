- Mój program dla Ciechocinka nazywany jest Dziesiątką Wojtka, bo zawiera dziesięć rozbudowanych programów dla naszego miasta. To m.in. miasto ogród z mini parkami między blokowiskami, kultura bliżej ludzi z zadaszonym amfiteatrem i wsparciem powstania tutaj niezależnych mediów jak np. radia, budowa Centrum Sportów Paraolimpijskich czy zamknięcie ulicy Zdrojowej przy Grzybku i dzięki temu stworzenie nowego centrum. Pamiętamy też o budownictwie komunalnym. Oczywiście uwzględniam w tym wszystkim potrzeby zarówno naszej młodzieży, jak i seniorów. Musimy zadbać o to, by młodzi ludzi mieli warunki do rozwoju, a starsze osoby godnie żyły i również mogły się cieszyć różnymi zajęciami – wyjaśnia Wojciech Marjański.