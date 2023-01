Stopień Siarzewo mocno dzieli polityków i ekologów

Jedna budowa połączy wiele elementów

Monika Niemiec-Butryn , dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury przypomniała jakie są założenia Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030: to inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej (zwłaszcza odbudowa prawobrzeżnych ostróg) i na Drodze Wodnej Rzeki Wisły, aby poprawić warunki nawigacyjne.

Marek Gróbarczyk , wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, powiedział że stopnień wodny Siarzewo będzie integrował wiele elementów: ochronę przeciwpowodziową ludności w Dolnej Wiśle, potencjał energetyczny w ramach zabudowy stopni wodnych i zlokalizowanych na nich elektrowniach, a także bezpieczeństwo przeciwsuszowe, co ma ogromne znaczenie w obliczu zmian klimatycznych.

- To także wiele działań dla rozwoju branży, wzmocnienia jej szkolnictwa, unowocześnienie floty. Dalej to wieloletnie kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły, w tym budowa stopnia Siarzewo. Będzie wpis do wykazu prac rządu, ale jest kilka uwag w ramach konsultacji i musimy je uwzględnić. Za miesiąc będzie dokument – dodała pani dyrektor.