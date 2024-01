Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Nie tylko niski płot, ale szereg innych nieprawidłowości musi naprawić Fundacja Cztery Łapy, która prowadzi schronisko w Wygodzie. Na poprawę warunków zwierząt mieli rok, ale dopiero zaczęli działać. Ze zbiórki na ratowanie schroniska wycofują się kolejne osoby.

Po raz drugi Dom Pomocy Społecznej w Grabiu został beneficjentem Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Impreza odbędzie się już 20 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zbiera na remonty!

We Włocławku trwa pogłębianie dna basenu na przystani przy ul. Piwnej. W trakcie prac natrafiono na cenne znalezisko – miecz sprzed ponad tysiąca lat. Artefakt może pochodzić nawet z IX wieku! To sensacyjne znalezisko archeologiczne na skalę kraju. Miecz na razie trafił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, gdzie został zabezpieczony. Później ma trafić do muzeum we Włocławku.