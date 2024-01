Dom Pomocy Społecznej w Grabiu został beneficjentem Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Będą zbierać na DPS w Grabiu

Siostry Elżbietanki do Grabia trafiły w 1923 roku i prowadzą tam dom dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie przebywa w nim 70 osób, dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. To osoby z bagażem trudnych przeżyć, tam otrzymują wsparcie licznych ekspertów i serce pełne miłości od swoich opiekunów.

Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (powiat aleksandrowski), Dom dla Samotnych Matek w Żołędowie (powiat bydgoski) i toruńskie Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” oraz podopieczni placówek opiekuńczych z Ukrainy to beneficjenci tegorocznego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. To już 12. edycja imprezy charytatywnej. Tym razem wszyscy bawić się będą już 20 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Dom, szkoła, miejsce rehabilitacji

- To jest dom naszych podopiecznych, jedyny, jaki znają. Tutaj czują się kochani, akceptowani, bezpieczni. Na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby umiejętnie pokazywać im i tłumaczyć świat - wyjaśnia siostra Jana Majewska z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu.

Remont w DPS w Grabiu

- Potrzeby są różne, ale najtrudniej uzbierać środki na remonty. A chcemy, by ten dom był przyjazny i ładny, żeby czuli się tu bezpieczni - dodaje s. Jana Majewska. - Koszty materiałów budowlanych są bardzo wysokie. A dom to także ściany, chociaż one nie są najważniejsze, jednak mają też wpływ.

Siostry Elżbietanki chcą wyremontować jedno z pięter w DPS w Grabiu. Koszty są ogromne.