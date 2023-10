Ponad 100 tys. podpisów za budową tamy w Siarzewie

- To była oddolna inicjatywa, a my poszliśmy za głosem mieszkańców – opowiada Ryszard Borowski. - Zaczęliśmy od wizyty u ministra środowiska z zapytaniem, czy takie poparcie mieszkańców będzie potrzebne. Zbiórkę podpisów ogłosił także biskup Wiesław Mering. My organizowaliśmy w tej sprawie konferencje i spotkania z mieszkańcami, udało się zebrać ponad 102 tys. podpisów. To inicjatywa, która nie ma przeciwników. Dopiero ten rząd zaczął poważnie mówić o konieczności budowy tamy w Siarzewie. Zresztą można nie lubić tych polityków, ale dopiero teraz są pieniądze dla samorządów i ogromne inwestycje, czego nie można pomijać.