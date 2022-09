Na wsi bez porównania łatwiej palić śmieciami. Wieś będzie się dusić bardziej niż miasto

- Z naszego opracowania wynika, że w kwestii monitorowania powietrza, praktycznie robią to jedynie miasta i to przede wszystkim większe aglomeracje – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. - Na wsi czasem używane są jedynie przenośne urządzenia. Znacznie gorzej jest też montażem nowoczesnych urządzeń grzewczych, bo wielu mieszkańców nie ma szansy na podłączenie do sieci gazowniczej. A pompy ciepła? Po pierwsze większości nie będzie na nie stać, a poza tym jakość energii elektrycznej na wsi jest najgorsza. W niektórych regionach wręcz najgorsza w Europie – wszystko ze względu na stan sieci przesyłowych. Niestety, za długo trwały w Polsce dyskusje o biogazowniach, które dziś mogłyby być znakomitym rozwiązaniem.

Pompy ciepła? Najpierw stabilna sieć!

Krzysztof Podhajski nie kryje pesymizmu przed zimą: – Będzie ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza. Mieszkańcy wsi będą grupą szczególnie dotkniętą smogiem, bo nie dość, że trudniej im wymóc stosowanie odpowiednich przepisów, to jeszcze mają trudniejszy dostęp do opieki medycznej niż w mieście. Jeśli coś może przynieść zmianę, to edukacja – dzieci powinny tę wiedzę przynosić do domu, bo rodzice palący śmieciami muszą wiedzieć, że działają przeciwko ich przyszłości.

Osielsko jest dumne z programu dofinansowania wymiany pieców, na które można tu dostać nawet 8 tys. zł. Od początku roku wpłynęło 120 wniosków. A co z kontrolami kopciuchów? W Osielsku od początku roku przeprowadzono zaledwie 7 kontroli. Podczas żadnej nie stwierdzono nieprawidłowości – gdy urzędnik zapukał do domu, przy żadnych śmieci nie było. Badania popiołu urząd nie prowadzi. Sprawdza się tylko, czy właściciel złożył deklarację odnośnie odpadów.