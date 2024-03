Troje śmiałków wypłynęło kajakami 26 lutego z Goczałkowic-Zdroju, by w poniedziałek 11 marca dopłynąć do Gdańska. Nie straszna im była kapryśna pogoda, dziura w kajaku, mróz, wiry i prądy. Ze wszystkim polsko-ukraińska ekipa radziła sobie znakomicie.

Zimowy spływ kajakiem nie był łatwy. Nie poddali się i podczas postojów w ramach akcji #SiłaDlaOlafa - kajakiem przez Polskę opowiadali o zbiórce środków dla chłopca. Zatrzymywali się w dużych miastach, ale zawitali także do Nieszawy, gdzie przywitała ich Ewelina Lewandowska.

- Szymona Machnowskiego poznałam podczas jego pierwszej akcji charytatywnej, gdy kajakiem pokonał Wisłę dla chorego Emilka. Wówczas miał postój w Nieszawie i tak zawiązaliśmy naszą współpracę. Drugą akcję Szymon zorganizowało dla swojego kolegi Sławka, który potrzebował pieniędzy na długą i kosztowną rehabilitację. Wtedy Szymon też miał postój na brzegu Wisły w Nieszawie. Jakiś czas temu napisał do mnie, że planuje kolejną akcję. Tym razem z żoną Liubov i kolegą Łukaszem Rybickim planują przepłynąć Wisłę kajakiem dla chorego Olafka. Zapytał, czy widzimy się na brzegu w Nieszawie? Bez wahania odpowiedziałam, że czekam na nich i wspólnie z kolegą Jarosławem Rocławskim pomogę rozpropagować ich akcję wśród lokalnej społeczności. I tak właśnie kajakarze zawitali do Nieszawy - tłumaczy Ewelina Lewandowska, radna powiatowa.

Cel jest szczytny, a do zebrania astronomiczna suma ponad 15 mln złotych . Na tyle wyceniono terapię genową w USA, która może uratować życie chłopca.

Pomysłodawcą i organizatorem wyprawy jest pochodzący z Włocławka Szymon Machnowski, ale teraz on i pozostali członkowie ekipy mieszkają w Gdyni. Szymon i jego żona Liubov zdecydowali się na ponad dwutygodniową rozłąkę z własnymi córeczkami po to, aby uratować życie Olafka.Natomiast Łukasz Rybicki znany m.in. z przejścia zamarzniętego Bajkału w ramach innej akcji charytatywnej.