Impreza dla młodzieży w Venus i bal karnawałowy dla najmłodszych w Konecku [zdjęcia]

W Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku odbył się bal karnawałowy połączony z licytacją fantów dla WOŚP.

Najmłodsi uczniowie bawili się na sali gimnastycznej, gdzie prócz DJ były animatorki i kolorowe pluszaki. Ogromne maskotki częstowały cukierkami i zachęcały do zabawy. Dzieci skorzystały z okazji i przyszły do szkoły w karnawałowych przebraniach. Rada rodziców przygotowała stół ze słodkościami, a dla starszych klas, które miały zabawę w dyskotece Venus, kupiła pizze. Na sali w Venus do tańca przygrywał DJ, który porwał wszystkich do tańca.

Po minach uczestników widać było, że zabawa jest znakomita. Organizatorem była rada rodziców, która środki pozyskała także do prywatnych sponsorów.