Karnawałowa zabawa u Sióstr Służebniczek w Aleksandrowie Kujawskim. Przedszkolaki na balu przebierańców [zdjęcia, wideo]

Karnawał, czas zabawy i balów trwa. W przedszkolu Sióstr Służebniczek w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano bal przebierańców, z czego najbardziej cieszyły się dzieci. Do przedszkola przyszły księżniczki, strażacy, żołnierze, rycerze, policjanci i inne bajkowe postacie. Również panie przyłączyły się do zabawy i założyły przebranie.

Animatorem, jak co roku była pani Urszula Kotnowska, która porwała wszystkich do tańca. Nie zabrakło karnawałowych konkursów i zabaw.

Karnawał to okres poprzedzający Wielki Post i zawsze zaczyna się 6 stycznia. Taneczny czas kończą ostatki, nazywane także zapustami i śledzikiem. Zgodnie z tradycją rozpoczynają się w Tłusty Czwartek, w tym roku to 16 lutego, a kończą się we wtorek przed Środą Popielcową (22 lutego). W Polsce ostatki są hucznie obchodzone. Na Kujawach tradycyjnie chodzi Koza, która ma przynieść szczęście, ale także zbiera pieniądze na ostatnią karnawałową zabawę.