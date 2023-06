Darmowe wejście na teren wokół tężni dla mieszkańców Ciechocinka [zdjęcia, wideo]

Mieszkańcy Ciechocinka nie kryli oburzenia. - Nie chcę się na ten temat wypowiadać. To nasz symbol, z tym kojarzony jest nasz Ciechocinek - mówi mieszkanka uzdrowiska. - Może czasem chciałabym sobie pospacerować, ale tak serio to nie mam na to czasu. Nie wiem, czy pozostali mieszkańcy tak z tego korzystają.

Od 2019 roku, w związku z remontem zabytkowych tężni w Ciechocinku, wstęp i zwiedzanie było bezpłatne. W 2022 roku opłaty znów wróciły, ale prace jeszcze trwały, dlatego cena biletu była niższa. Uzdrowisko Ciechocinek od 5 maja 2023 r. wprowadziło nowy cennik. Bilet normalny za wejście na teren okołotężniowy to 9 zł, ulgowy to 6 zł.

Rozmowy burmistrza miasta, Jarosława Jucewicza i Marcina Zajączkowskiego, prezesa spółki Uzdrowisko Ciechocinek trwały . O darmowym wejściu lub zniżce dla mieszkańców uzdrowiska mowa była od dawna. Udało się, nowym partnerem Ciechocińskiej Karty Mieszkańca została spółka. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku mieszkańcy uzdrowiska nie będą płacić za spacer wokół tężni. Z opłat zwolnione są również dzieci do 18. roku życia, które mieszkają w Ciechocinku. Ich rodzice jednak musza posiadać Kartę Mieszkańca.

Co sądzą o opłatach za spacer wokół tężni kuracjusze z Ciechocinka?

Tężnie solankowe czy fontanna Grzybek należą do spółki Uzdrowisko Ciechocinek, przejętej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2012. Spółka zarządza także kilkoma szpitalami uzdrowiskowym. To do nich trafia opłata za korzystanie z terenu okołotężniowego. Opłata klimatyczna, to podatek, który trafia do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.