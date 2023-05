Zajęcia dla seniorów w Aleksandrowie Kujawskim. DDP zaprasza osoby starsze [zdjęcia]

Obecnie w placówce przebywa 11 osób , to nie tylko seniorzy, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi oraz wymagają opieki przez cały dzień, ale także osoby, które nie lubią samotności. Dzienny Dom Pobytu otwarty jest od godz. 8, wtedy przyjeżdżają pierwsi podopieczni i od razu dopytują, co zaplanowali dla nich opiekunowie.

- Staramy się, żeby panowała tu rodzinna atmosfera i chyba nam się to udaje – mówi Małgorzata Bugalska. - Seniorzy czują się u nas dobrze. Mają zapewnione posiłki, ale także opiekę i ciekawe zajęcia. Śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady, przerwy na kawę.

Założycielem i wnioskodawcą powstania DDP w Aleksandrowie Kujawskim był Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, który w mieście prowadzi również Technikum Mundurowe. W szkole przy ul. Długiej zagospodarował pomieszczenia i dostosował do potrzeb osób starszych. Przez pierwsze trzy turnusy była dotacja z unijnego projektu, teraz seniorzy wnoszą niewielką opłatę za pobyt. Od początku DDP współpracuje z urzędem miasta w Aleksandrowie Kujawskim.

- Trzy razy w tygodniu jest pani fizjoterapeutka, która świetnie masuje. Przychodzi do nas także zaprzyjaźniona fryzjerka. Są ciekawe wyjścia i zajęcia, które usprawniają ręce oraz umysł – dodaje pani Małgorzata. - Wiemy, że u nas nie może być nudy, każdego dnia jest sporo atrakcji. Seniorzy nie chcą siedzieć w domu sami, wolą spędzać czas z nami i swoimi znajomymi.

Są wspólne ogniska, wyjścia do kina i wyjazdy, wszystko dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. - Często sami wychodzą z propozycjami. Lubią tańce i muzykę, dlatego mamy zajęcia muzyczne. Poznają wtedy wyjątkowe instrumenty. Przychodzi do nas również pan, który uczy tańczyć. Mamy także warsztaty kulinarne, bo sami lubią coś ugotować lub upiec – tłumaczy pani Małgorzata.