W Ciechocinku spotkali się przedstawiciele rad seniorów z województwa [zdjęci]

W Ciechocinku po raz pierwszy zorganizowano konferencję dla przedstawicieli Rad Seniorów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Poruszano istotne tematy, ale była też chwila do zwiedzania uzdrowiska i wymiany doświadczeń.

Organizatorem konferencji jest ciechocińskie Stowarzyszenie „Nasza Ostoja”, ale na pomysł wpadła Wiesława Taranowska, szefowa Rady Seniorów w Ciechocinku, a zarazem wiceprezes stowarzyszenia. - Na zorganizowanie konferencji potrzebne były pieniądze, dlatego nasze stowarzyszenie napisało projekt i pozyskało środki. Z pewnością takie spotkania są potrzebne, to okazja do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń, a my chcemy pokazać, jak można pięknie ze sobą współpracować – tłumaczy Iwona Roch, przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasza Ostoja”. - Zgodnie z hasłem naszej pierwszej konferencji „Razem możemy więcej”. To również okazja do promocji uzdrowiska. - Ciechocinek to piękne miasto, które uzdrawia potężnie. Już kilka lat temu chciałam zaprosić do nas przedstawicieli z rad seniorów i pokazać, jak można współpracować z władzami miasta. Dziś będziemy mogli wysłuchać, co seniorom oferuj marszałek i wojewoda, a także od razu poradzić ekspertów.

Trwa głosowanie... Czy Rady Seniora to dobry pomysł? Powinna być w każdej gminie Nie Nie mam zdania Tak

W województwie jest 27 Rad Seniorów. Nie dawno rada zawiązała się w Aleksandrowie Kujawskim, a jej prezesem został Piotr Prusaczyk. Ciechocińska prężnie działa od 2015 roku. - To nie tylko koncerty, wydarzenia, ale także pomoc. Mamy telefon dla seniora, który zgodnie z dyżurem odbierają nasi członkowie i pomagają starszym mieszkańcom uzdrowiska. Czasem trzeba znaleźć kogoś do umycia okien, innym razem oddać książki do biblioteki, ale problemy są różne. Nasza rada pokazuje, gdzie powinny być przejścia, pomoc dla osób niepełnosprawnych, czy tablice. Często dostrzegamy to, czego inni, młodsi nie widzą – dodaje pani Wiesława.

Obecnie seniorzy są bardzo aktywni. Stereotyp kapci i gazety bardzo ich bawi. Teraz to już smartfon i komputer, żartują. - Nasze rady działają bardzo aktywnie i to w wielu tematach od kultury po inwestycje. Pomagają innym seniorom, ale także osobom niepełnosprawnym. Ostatnio ruch seniorki bardzo się rozwinął to nie tylko rady, ale także UTW i kluby – tłumaczy Krystyna Żejmo-Wysocka, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady do spraw Polityki Senioralnej. - Osoby starsze aktywni spędzają czas i chcą działać. Z pewnością takie konferencje chcemy też zorganizować w innych miejscowościach, by pokazać działanie rad z władzami miasta.

A współpraca w Ciechocinku układa się znakomicie. - Nasze miasto seniorami stoi – powiedział Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. - Mieszka tu dużo starszych osób, które mają określone potrzeby, a na wszystkie czuła jest nasza rada. Trzeba przyznać, że pani Wiesława, przewodnicząca Rady Seniorów jest u mnie bardzo często z różnymi pomysłami. Z konferencji najbardziej zadowoleni byli zaproszeni seniorzy. - Traktuję to jako szkolenie. Dla nas to okazja do zdobywania wiedzy, szukania projektów, dzielenia się pomysłami. Z każdego takiego wyjazdu dużo wynosimy. Marzy nam się taka współpraca naszej rady seniorów z miastem, jak tu w Ciechocinku i organizacja podobnej konferencji u nas- zdradza Lidia Chmielewska, przewodnicząca Rady Seniorów w Grudziądzu.

W konferencji w Ciechocinku udział wzięli przedstawiciele rad seniorów z:

Ciechocinka

Aleksandrowa Kujawskiego

Inowrocławia

Chełmna

Chełmży

Cekcyna

Włocławka

Grudziądza

Kowala

Dąbrowy

Mogilna

Nakła

Torunia

Szubina

Bytonia

Bydgoszczy

Kcyni

Pakości

Spotkanie mieszkańców Działdowa z premierem Piotrem Glińskim