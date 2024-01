Kolizja na DK 91. Ślisko na drogach. Policjanci apelują o ostrożność. Zdjęcia

Warunki atmosferyczne nie sprzyjają kierowcom. Na drogach jest ślisko, ograniczona widoczność i opady, to nie są warunki do szybkiej i niebezpiecznej jazdy.

W piątek, 12 stycznia policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w Siniarzewie. W rowie miał wylądować samochód osobowy. Po przyjeździe na miejsce nikogo, prócz śladów nie było.

Do kolizji doszło też w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Szkolnej. Kierujący nie wzywali policji i spisali oświadczenia. - Jest bardzo ślisko, nie zdążyłem zahamować - mówi jeden z uczestników kolizji. Prócz zbitych świateł w samochodzie z przodu, straty były niewielkie.

Do zdarzenia doszło także na DK nr 91 w miejscowości Kuczek. Tu kierujący mazdą, 34-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w bariery.

Przez kilka godzin jeden pas, w kierunku Włocławka, był zablokowany. Strażacy z PSP kierowali ruchem. Następnie, do czasu zabrania pojazdu przez służby drogowe, pilnowali teren i uprzątnęli miejsce po kolizji.

Kierujący mazdą został ukarany mandatem karnym.