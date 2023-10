Wybory parlamentarne 2023. Tak było podczas głosowania w Aleksandrowie Kujawskim

W Aleksandrowie Kujawskim uprawnionych do głosowania jest 8833 mieszkańców. Frekwencja na godz. 17 wyniosła 53,04 proc.

W 2019 roku w wyborach do Sejmu i Senatu w powiecie aleksandrowskim wyniosła 56,96 proc., a w samym Aleksandrowie Kujawskim - 55,04 proc.

Obecnie listy zarejestrowało sześć komitetów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, a to co oznacza że, zgodnie z kodeksem wyborczym, mogli wystawić kandydatów w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce.

KW Prawo i Sprawiedliwość

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

KW Nowa Lewica

KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

KW Bezpartyjni Samorządowcy

Polacy wybrali 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. W wyborach do Sejmu, Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów, jest Częstochowa, zaś największym Warszawa. W stolicy Polski do zdobycia jest 20 mandatów.