Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 5) i Senatu (okręgi nr 11, 12, 13) Redakcja Naszemiasto.pl

Sprawdź kandydatów do Sejmu (okręg nr 5) i Senatu (okręg nr 11, 12, 13) Karolina Misztal

Jesienne wybory parlamentarne 2023 zostaną przeprowadzone już niedługo. Listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 5 i do Senatu z okręgów numer 11, 12, 13 zostały opublikowane. Wybieramy jedno nazwisko z listy kandydatów do sejmu i jedno z listy senatorów. Dowiedz się koniecznie, na kogo możesz głosować w swoim okręgu. Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.