Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak głosowano w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

W niedzielę, 9 czerwca o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Europarlamentu, w których wybieranych jest 53 europosłów spośród 1019 kandydatów.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie trwało do godz. 21. Do tego czasu obowiązuje także cisza wyborcza.