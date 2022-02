Tak Koza Kujawska opanowała Ciechocinek. Zapustny korowód przeszedł ulicami miasta! [zdjęcia]

Koza Kujawska w Ciechocinku

Kujawskie zapusty to zwyczaj obchodzenia domostw przez grupy przebierańców pod koniec karnawału, nazywany powszechnie „chodzeniem z kozą”. Tradycja jest wciąż żywa, co udowodnili przebierańcy z Lubania podczas pochodu w Ciechocinku. Jesteście ciekawi jak było? Zapraszamy do naszej galerii.