Prokuratura sprawdzi, czy podrobiono podpisy na liście poparcia radnych z Ciechocinka

Sprawę do aleksandrowskiej prokuratury zgłosiła 13 marca Miejska Komisja Wyborcza w Ciechocinku. To do niej przyszła jedna z mieszkanek, która prosiła o weryfikację autentyczności jej podpisu. Kobieta obawiała się, że jej podpis został podrobiony, bo znalazł się na kilku listach.