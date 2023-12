Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dwa monitory interaktywne minister edukacji, Krzysztof Szczucki przekazał w piątek, 1 grudnia, Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Sprzęt będzie służył głównie na lekcjach polskiego. Prezent to wyróżnienie dla szkoły i miasta.

26 listopada okazał bardzo udany dla graczy Lotto w powiecie aleksandrowskim. Padła wysoka tam główna wygrana w Mini Lotto. Ile wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bino zorganizowało konkurs plastyczny pt. "Moja ulubiona książka - projekt okładki". W Miejskiej Bibliotece Publicznej nagrodzono najlepsze prace z całego powiatu.

We wtorek, 28 listopada około godz. 19 na drodze w Ośnie doszło do zderzenie trzech pojazdów. Na miejscu do końca pracowali policjanci i druhowie z OSP Służewo.