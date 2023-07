Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Aleksandrowie Kujawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

To już 14. edycja Święta Soli. Imprezę zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, a wydarzenie każdego roku przyciąga mieszkańców i kuracjuszy.

Do wypadku na DK 91 doszło około godz. 16, 15 lipca. Droga przez ponad dwie godziny były zablokowana. Nadal są utrudnienia na drodze.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków został rozstrzygnięty. Na 23 zadania gminy w powiecie aleksandrowskim otrzymały ponad 10 mln zł, najwięcej przeznaczono na remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku. Co jeszcze zostanie wyremontowane?

Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta i aktualizują bazę zdjęć. W Aleksandrowie Kujawskim były kilkukrotnie, a na zdjęciach można zobaczyć mieszkańców. Choć twarze są automatycznie zamazywane, to może rozpoznajecie siebie, rodzinę, przyjaciół lub sąsiadów.

Dzieci z Ciechocinka zaprosiły dziennikarzy na konferencję prasową do MCK. Chciała opowiedzieć o niezwykłych zajęciach. Przez dwa tygodnie brały udział w niezwykłych półkoloniach w uzdrowisku.

Ponad 33 mln zł gmina Aleksandrów Kujawski przeznaczyła w 2023 roku na inwestycje. Gro z tych środków, bo aż 26 845 946,00 zł to pieniądze na remonty dróg. Część środków wykorzystano na modernizację szkół. Jednak najważniejszym zadaniem będzie przeniesienie urzędu do budynku po placówce opiekuńczo-wychowaczej. Szukają środków na ten cel.

