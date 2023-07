Najmodniejsze paznokcie 2023. Trendy, ciekawostki w modzie [Zdjęcia] EF

Piękne, zadbane dłonie do wizytówka kobiety. Od kilku lat prym wiodą lakiery hybrydowe. Trwałe i do tego modne kolory przyciągają kobiety. Co jest modne w zdobieniu paznokci w 2023 roku? Sprawdźcie sami. Najmodniejsze paznokcie w 2023 prezentują stylistki z Lipna.