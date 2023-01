Piękne makijaże 2023 w wykonaniu Laury Umińskiej. To niezwykłe metamorfozy [zdjęcia]

To wszystko już było. W talencie, który ma Laura. Pierwszej nocy z nowym zestawem do makijażu zaczęła oglądać filmiki w internecie. Później były pierwsze szkolenia. - W domowym zaciszu ćwiczyłam sumiennie i zawzięcie na wszystkich kobietach, które znalazły się pod ręką – uśmiecha się. - Często padało na moją młodszą siostrę, która była wówczas nastolatką. Bałam się hejtu, bo moje makijaże były dość mocne i wyraziste, więc siostra w social mediach pozowała jak arabska księżniczka, czyli cała zakryta z widocznym tylko makijażem oczu.

Teraz Laura zamienia kobiety w królewny. Jednak podkreśla, że najważniejsza jest pielęgnacja cery. Bez dobrego płótna, ciężko stworzyć arcydzieło. - To bardzo ważne, by odpowiednio dbać o swoją skórę, wysypiać się, zabezpieczać, odpowiednio nawilżać i stosować kosmetyki przeznaczone do rodzaju cery. Na dobrze przygotowanej skórze można tworzyć naprawdę piękne makijaże – opowiada.

- Klientki są bardzo świadome, zdecydowane, podążają za modą, chcą się wyróżniać i wyglądać lepiej. Kosmetyki przechodzą prawdziwą rewolucję. Za tym wszystkim trzeba nadążać, jeśli chcemy, żeby nasze usługi były luksusowe i wyjątkowe. Osobiście uwielbiam szkolić innych i sama korzystać ze szkoleń. Daje mi to motywację. Cudownie znaleźć się w gronie osób, które dzielą twoją pasję. Talent i ciężka praca są nieodłącznym elementem, by odnieść sukces – przyznaje.

Laura stawia na szkolenia i podąża za trendami, które co chwilę się zmieniają. Sama też szkoli inne osoby, bo dużo energii do działania i pomysłów dają jej rozmowy z kobietami.

Chociaż początki są bardzo trudne! Problemem może okazać się brak funduszy na markowe kosmetyki, pędzle i szkolenia. - Ogromny wpływ na nas ma nasz rodzina. Bez wsparcia najbliższych może być trudno. Najważniejsze to nigdy się nie poddawać, tańszymi kosmetykami też można stworzyć prawdziwe arcydzieła, a szkolenia zastąpić tańszymi szkoleniami online. Zanim ktoś uwierzy w nas, musimy sami uwierzyć w siebie i w swoje możliwości. Mam szczęście, bo obecny mąż, rodzice, teście i najbliżsi bardzo mnie motywują. A ja podaje to innym osobom, na początku swojej drogi.

Każdy makijaż, który tworzy, jest omawiany z klientką. Musi być dopasowany do jej twarzy, ale także usposobienia, ma pasować kreacji i dodatków. - Czasem widzę swoją klientkę w pięknym mocnym smookey eye, ale nagle słyszę, że Pani na co dzień się w ogóle nie maluje, to absolutnie nie proponuję nic, w czym wiem, że nie będzie się dobrze czuła.

Piękne i niezwykłe metamorfozy. Laura Umińska pędzlem na twarzach kobiet maluje pewność siebie. Nadesłane

Panie muszą czuć się w swobodnie i pięknie, a piękno to nie tylko podkreślone usta i brwi. -Uważam, że wszystko, co dobre jest piękne. Z pewnością w swoim otoczeniu znajdziemy osobę, która nie dba o siebie, ale zawsze ma czas dla innych. Zmęczona, przepracowana, ale wciąż zachwycająco piękna. Pamiętajmy, że bez wizyty u kosmetyczki, makijażystki możemy wyglądać pięknie. Jeśli będziemy dobre dla siebie, będziemy też piękne! W świecie hejtu, zazdrości i obłudy, poprawiajmy sobie korony, nie mówiąc nikomu, że się osunęły! Żyjmy w zgodzie ze sobą, dbajmy o swój spokój psychiczny, wysypiajmy się i jak najczęściej uśmiechajmy. Jeśli chcemy powiedzieć komuś coś miłego, po prostu zróbmy to! To moja recepta na bycie piękną każdego dnia!