Uczniowie z Hubala w Budapeszcie. Były warsztaty i praca nad projektem. Zdjęcia

- W trakcie wyjazdu do Budapesztu uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których samodzielnie wykonali naturalne produkty do pielęgnacji ciała. Ponadto uczestniczyli we wspólnych zajęciach sportowych i wycieczkach po mieście, aby doskonalić umiejętności językowe i zapewnić integrację kulturową - dodaje dyrektor Michał Wilniewczyc.