Festiwal Stacja Aleksandrów przyciąga fanów muzyki. To prawdziwa muzyczna uczta. Zdjęcia

Tam aktor znany z serialu "Ksiądz Mateusz", Michał Piela przypomniał poezję Wisławy Szymborskiej. - To nie łatwa poezja, ale za łatwą nie dostaje się Nobla - mówił na wstępie.

Za nami XVII Międzynarodowy Festiwal "Stacja Aleksandrów" to prawdziwa muzyczna uczta.

W Aleksandrowie Kujawskim powstaje mural. To będzie miasto nocą w wykonaniu Dziełanki

Festiwal Stacja Aleksandrów to trzy dni muzyki w wykonaniu światowej klasy artystów.

- Od lat uczestniczymy wraz z rodziną jako widzowie w tym festiwalu. To kultura przez duże " K" dostępna przez trzy dni w Aleksandrowie. Niestety, niedzielny koncert był jedynym w tym roku, w którym uczestniczyliśmy. Ale, jak zwykle, bardzo nam się podobało. Poezja Szymborskiej jest znakomita, choć nie powiedziałabym, że jakaś trudna i przeintelektualizowana. Miło było ją usłyszeć, z udziałem kapeli klezmerskiej. Muzycy rewelacyjni, to był świetny koncert - podsumowała niedzielny, ostatni koncert Aneta Hołtyn, mieszkanka Aleksandrowa Kujawskiego.