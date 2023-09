84. rocznica wybuchu II wojny światowej w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia z uroczystości przy poczcie

Nie zabrakło przedstawicieli lotnictwa.

- Niewiele osób pamięta już II wojną światową. Mam nadzieję, że my nie doświadczymy okrucieństw wojny, choć wystarczy spojrzeć, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wydawało się, że to sąsiad. Mam nadzieję, że będziemy się dalej spotykać, by upamiętnić tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny - powiedział Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

Burmistrz zwrócił się także do młodzieży, której nie zabrakło podczas uroczystości. - Zaczęliście już rok szkolny, ale pocieszę was, już za 293 dni będą wakacje.