Aleksandrów Kujawski w latach 80-tych. Tutaj przyjeżdżały najlepsze kapele rockowe z regionu [archiwalne zdjęcia] Redakcja

Lata 80-te to dekada niezwykle bogatej oferty kulturalnej w Aleksandrowie Kujawskim. W pamięci mieszkańców miasta, niezwykle ciepło zapisała się "Gitariada" organizowana przez ówczesny Aleksandrowski Dom Kultury, która z formy powiatowych spotkań z muzyką, ewoluowała w konkurs kapeli rockowych, tworzących w złotym okresie tego gatunku muzycznego w Polsce. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie. To swoista podróż w czasie.