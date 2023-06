Konkurs "Klasa na medal" w szkole w Brudnowie [zdjęcia]

Uczniowie wszystkich klas musieli zmierzyć się czterema konkurencjami.

Frekwencja – klasy, otrzymywały punkty za najmniej opuszczonych godzin , Zachowanie – klasy otrzymywały punkty za uwagi pozytywne, Przedsiębiorczość – klasy przeprowadzały akcję i zarabiały pieniądze, Gazetka – każda klasa losowała dwa tematy, na które musiała przygotować gazetkę

Najwięcej punktów, bo aż 91 w całorocznych zmaganiach zdobyła klasa VII. W nagrodę otrzymała pamiątkowy puchar oraz wyjedzie na wycieczkę do Trójmiasta.

Drugie miejsce i 66 punktów zajęła klasa VIII, która również otrzymała puchar oraz wycieczkę do kina, na kręgle i do KFC.

Trzecie miejsce i 64 punkty wywalczyła klasa V. Uczniowie wspólnie zadecydowali, że pojadą na laserowego painbola do Torunia we wrześniu.