Ranking polskich plaż nad Bałtykiem [TOP 15]. W te miejsca mieszkańcy Aleksandrowa, Ciechocinka i okolic jeżdżą na wakacje [zdjęcia]

Najlepsze plaże nad Bałtykiem według mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i okolic

Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca na wakacyjne wypady. Niektórzy wolą górskie wyprawy, inni - piaszczyste plaże. Jedni wybierają mniejsze miasteczka, drudzy - znane kurorty, gdzie muzyka i zabawa trwają do białego rana.

Lubimy wypoczywać nad wodą. Nawet jeśli ciągnie nas w góry, to nie ma mowy, żeby od czasu do czasu nie pojechać nad Bałtyk. A tam, choć bywa drogo (a nawet bardzo drogo!), to mamy swoje ulubione miejscówki.

Zapytaliśmy mieszkańców powiatu aleksandrowskiego o ich ulubiony kierunek nad polskim morzem. Zobaczcie, które miejsca otrzymały największą liczbę głosów.