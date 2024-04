Jarosław Marchwiński kandydat na wójta Bądkowa bez tajemnic. Taki jest na co dzień

- Zdaję sobie sprawę, że już najwyższy czas na sformalizowanie tej relacji. Moja partnerka daje mi to wyraźnie do zrozumienia i robimy konkretne plany w tym kierunku. Razem ze mną mieszka moja mama i babcia. Tato zmarł nagle 14 lat temu w wieku zaledwie 53 lat. Odziedziczyłem po nim małe 10 ha gospodarstwo, które prowadzę. Z racji tego, że większą część czasu poświęcam pracy, gospodarstwo jest ukierunkowane na prostą produkcję roślinną bez hodowli. Wiemy, jakie są realia w rolnictwie. Niewiele zysku można osiągnąć z tak małego areału, jednak praca na gospodarstwie pozwala złapać oddech od biurokratycznych zawiłości, uczy pokory i szacunku dla natury. Biorąc pod uwagę, że gmina Bądkowo jest gminą typowo rolniczą, posiadanie tego małego gospodarstwa pozwala mi też lepiej zrozumieć problemy i trudy pracy na wsi – tłumaczy Jarosław Marchwiński.

- Często korzystam z basenu. Mam również zamiłowanie do motocykli, choć niestety z uwagi na brak kategorii A mogę się poruszać tylko na maszynach małej pojemności. Jednak mam w planie zrobić prawo jazdy na motocykl. Bardzo lubię stare samochody, niestety jak do tej pory żadnego nie mam, chyba że można zaliczyć do tej kategorii moje kilkunastoletnie auto, którym poruszam się na co dzień – opowiada.